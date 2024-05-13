رئيس جامعة حلوان يبحث التعاون مع إيبارشية حلوان والمعصرة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة.

وأكد الدكتور قنديل دور جامعة حلوان كإحدى أعرق الجامعات المصرية منذ تأسيسها عام 1975، وضرورة تعزيز التعاون مع الكنيسة لحل المشكلات في المناطق المحيطة بالجامعة.

ثم أوضح رئيس جامعة حلوان أن الكنيسة دائما داعم لجامعة حلوان لما لها من دور عظيم.

أشاد الأنبا ميخائيل بجامعة حلوان ودورها العظيم، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الأولى بعد توليه إيبارشية حلوان، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، لزيارة هذه الجامعة العريقة كأكبر مؤسسة تعليمية في حلوان وبحث سبل التعاون في مبادرة "معًا نستطيع" لتطوير المنطقة.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات عديدة، بما في ذلك تجهيز احتفالية كبرى في 1 يونيو بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر بحضور ألف طالب من مدارس حلوان لإرسال رسالة للعالم من رحاب الجامعة بأن مصر بلد الأمن والأمان.

إهداء درع جامعة حلوان لنيافة الأنبا ميخائيل

وفى ختام اللقاء تم إهداء درع جامعة حلوان لنيافة الأنبا ميخائيل، وحرصوا على حضور ندوة البصمة الكربونية التي نظمها مركز الإبداع بالجامعة للحد من تلوث البيئة، وعمل جولة داخل مجمع الفنون والثقافة، وزيارة الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان.

حضر اللقاء من وفد جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، وبعض عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام جامعة حلوان، وأمين عام جامعة حلوان الاهلية.

حضر اللقاء من جانب وفد إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، الأنبا إرميا نايل سكرتير مكتب نيافة الأنبا ميخائيل، ويوسف عماد مستشار العلاقات العامة، ومارتينا ميلاد عضو لجنة العلاقات العامة.

