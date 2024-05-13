رئيس جامعة حلوان يفتتح معرضًا لتصميم الأزياء المسرحية

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرضًا لتصميمات طلاب الفرقة الثالثة شعبة سينوغرافيا بكلية الفنون الجميلة لتصميم الأزياء المسرحية لشخصيات تاريخية وأساطير مختلفة بمعالجة مسرحية حديثة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالتصميمات الطلابية التي ترقى لمنافسة سوق العمل، موجهًا بعمل دبلومة بالكلية لتدريس الأزياء ومكملاتها.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتفرد بكلياتها الفنية التي تساهم في تخريج فنانين مبدعين متميزين.

وأوضح الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن الطلاب نفذوا قطع الأزياء ومكملاتها بالكامل من اكسسوارات واحذية وشنط وتيجان بخامات قابلة لإعادة التدوير.

وأفادت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن الطلاب قاموا بتنفيذ الأزياء وشراء الأقمشة والخامات المناسبة بأنفسهم تحت إشراف أستاذة المادة، كما قاموا بعمل تصوير خارجي وإضاءات لإظهار العمل بشكل متكامل.

وأشار الفنان وليد عوني إلى الاستعانة بالطلاب لاكتشاف جيل جديد من الفنانين والمصممين للمشاركة في الفرق المسرحية.

وهدف معرض جامعة حلوان إلى تعليم الطلاب تصميم الأزياء المسرحية وكيفية تنفيذها بالتفاصيل، إلى جانب تعليمهم كيفية العمل الجماعي لخلق عمل بصري إبداعي يؤهلهم لسوق العمل.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الإبداع في التصميم التنفيذي

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، قد افتتح أمس معرضًا بعنوان "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"، والذي يضم أعمالًا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال الطلابية التي تعكس مواهب شابة متفانية، مؤكدًا أهمية دعم وتشجيع المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم، معربًا عن فخره بتميز طلاب الجامعة وإبداعاتهم المتميزة، وحثهم على تجميل الجامعة وكليتهم والمجتمع المحيط، كما أشاد بالمجهود الذي بذلته الكلية في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي.

وأكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة أهمية المعرض، ومدى تحقيق تطبيقاته على أرض الواقع بعدد كبير ومتنوع من الابتكارات التصميمية والدراسات التحليلية و الانشائية، حيث قدّم الطلاب إبداعاتهم ومشاريعهم الفنية بأفكار مبتكرة وتصاميم رائعة تعكس رؤيتهم المستقبلية في عالم التصميم.



