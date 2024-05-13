iPhone 16 Pro.. ترقية التصميم تتألق في تسريب جديد

لن تصل أجهزة iPhone التالية حتى خريف هذا العام، لكن تقريرًا جديدًا كشف أنه يمكن أن تكون هناك شاشة جديدة أكثر سطوعًا في المستقبل القريب لجهاز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، أكثر سطوعًا بنسبة 20٪ من iPhone 15 Pro الحالي.



وفقًا لـ Instant Digital المسرب من Weibo، سيحتوي iPhone 16 Pro وPro Max على شاشة ذات سطوع يصل إلى 1200 شمعة في الاستخدام النموذجي، مقارنة بـ 1000 شمعة في iPhone 15 Pro.



يوفر iPhone 15 Pro أيضًا سطوعًا يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، ويُعتقد أن الطرز التالية ستتطابق مع سطوع HDR هذا.

تتمتع شركة Instant Digital بسجل حافل يتضمن تقريرًا حديثًا يفيد بأن جهاز iPad Pro سيحتوي على خيار زجاجي ذو نسيج نانوي، وأن الكاميرا الأمامية ستكون على الحافة الطبيعية. تم تأكيد هاتين الشائعتين يوم الثلاثاء 7 مايو عندما تم الإعلان عن iPad Pro الجديد.

تم تأكيد شيء آخر في هذا الإطلاق: أن iPad Pro سيستخدم شيئًا يسمى Tandem OLED، وهو نظام يستخدم شاشتين OLED معًا (بالترادف، كما يمكنك القول) لإنشاء شاشة مشرقة بشكل مناسب لا تستطيع شاشة OLED واحدة بمفردها يدير.

وصفت شركة Apple شاشة iPad Pro بأنها الشاشة الأكثر تقدمًا في العالم. لذلك، يبدو أن شركة Apple قد يكون لديها ترقية مماثلة لشاشة العرض في انتظار أجهزة iPhone Pro لهذا العام.

كان مستوى السطوع النموذجي لجهاز iPhone هو 1000 شمعة في المتر المربع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن: تم تقديم مستوى 1000 شمعة في المتر المربع في عام 2021. مما يعني أنه إذا كان هذا التقرير صحيحًا، فمن المقرر أن يكون السطوع اليومي لجهاز iPhone 16 Pro أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه حاليًا.

تعتبر مستويات السطوع هذه مهمة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يميلون إلى النظر إلى هواتفهم في الخارج. يمكننا جميعًا أن نتعاطف مع رؤية الشاشات المعتمة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها في ضوء الشمس، خاصة من خلال النظارات الشمسية.



كانت هناك بالفعل عدة تقارير عن التحديثات لمجموعة iPhone 16، مثل استراتيجية جديدة لمعالجات الجيل الجديد، وعدسات كاميرا أكثر تقدمًا، وتصميم حراري جديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، وتحسين عمر البطارية، وميكروفون جديد لتحسين Siri، زر إضافي مصمم لتصوير الفيديو ومستشعر الكاميرا الرئيسي المحسن. لذا، فإن الاقتراح بأن الشاشة على وشك أن تصبح أكثر سطوعًا هو وعد مثير آخر. دعونا نرى ما إذا كان قد تم الوفاء به.

لن يقتصر التصميم الجديد لجهاز iPhone التالي على شاشة أكثر سطوعًا، على الرغم من أن هذا يعد بالتأكيد تحسينًا رئيسيًا. ويُعتقد أن تصميم الكاميرات على وشك التغيير أيضًا. وهذا أمر منطقي، لأنه عنصر ترقية رئيسي.

ولكن في حين أن جهاز iPad Pro الجديد أسقط الكاميرا فائقة الاتساع تمامًا، فيبدو أن iPhone 16 Pro سيشهد زيادة في البكسل من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.

تقرير جديد من 9to5Mac يعلق على أن العديد من الشائعات تشير جميعها في هذا الاتجاه، لتقديم كاميرا فائقة الاتساع تعمل بشكل أفضل، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة والتحسينات المحتملة لتصوير الفيديو المكاني.

يدعي التقرير أيضًا أن العدسة المقربة ذات التكبير البصري 5x الموجودة في iPhone 15 Pro Max يمكن أن تأتي إلى كل من iPhone 16 Pro Max وأيضًا iPhone 16 Pro الأصغر.

يمكن أن تشمل تحسينات التصميم الأخرى من حيث الكاميرا طلاءًا جديدًا للعدسات مما يقلل من الانعكاسات الداخلية لتحسين الصور. أخيرًا، يمكن أن يكون هناك مستشعر كاميرا رئيسي جديد كليًا، على الأرجح بنفس الدقة التي تبلغ 48 ميجابكسل كما هو الحال الآن، ولكن باستخدام تقنية المستشعرات المكدسة التي، كما يقول التقرير، "تسمح للثنائيات الضوئية نفسها - الجزء الذي يلتقط الضوء بالفعل" – أن تكون أكبر بشكل ملحوظ لنفس حجم البكسل الإجمالي.