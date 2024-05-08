ميزة Circle to Search-like من جوجل تأتي إلى iPhone (كيفية الاستخدام)

قدمت Google ميزة Circle to Search على هواتف Android في وقت سابق من هذا العام. فهو يتيح للمستخدمين تحديد الأشياء التي يرونها على هواتفهم الذكية والبحث عنها بسرعة.

كانت الميزة عند إطلاقها متاحة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android فقط، ولكن بفضل تحديث تطبيق Google Lens، يمكن استخدامها الآن على أجهزة iPhone أيضًا.

قام مدير تصميم Google Lens Minsang Choi بمشاركة منشور على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، لمشاركة الاختصار.



يقول المنشور: "أصدر فريق Google App iOS للتو اختصارًا رائعًا للغاية يسمح لك بالتركيز على البحث المرئي باستخدام زر الإجراء الخاص بك على سلسلة iPhone 15 Pro. إنها في الأساس دائرة للبحث ولكنها أسرع، يرجى تنزيل تطبيق Google وتجربة ذلك".



كيفية استخدام ميزة دائرة للبحث على iPhone



يمكن لمستخدمي Apple iPhone تنشيط اختصار "البحث في لقطة الشاشة" داخل تطبيق Google Lens. يمكن لمستخدمي Apple iPhone 15 Pro الوصول إلى هذا الاختصار باستخدام زر الإجراء. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون طرز iPhone أخرى، يمكنهم استخدام الاختصار باستخدام Back Tap Gesture، إليك كيفية التهيئة:

افتح الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

انتقل إلى إمكانية الوصول وانقر على اللمس

قم بالتمرير لأسفل إلى "النقر الخلفي".

هنا، اختر إما النقر المزدوج أو النقر الثلاثي

الآن، قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة الاختصارات وحدد الاختصار

انقر مرة أخرى لتطبيق الإعداد

بمجرد تنشيط الاختصار، سيقوم iPhone بالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية وإرسالها إلى تطبيق Google Lens لإجراء بحث مرئي. سيحتاج المستخدمون إلى تحديد "السماح دائمًا" للسماح بالمشاركة.