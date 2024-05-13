لماذا كان حدث iPad مخيبا للآمال للغاية

كشفت شركة Apple هذا الأسبوع عن أجهزة iPad Pros وiPad Airs الجديدة وقلم رصاص جديد ولوحة مفاتيح Magic Keyboard. ولكن بعد العرض التقديمي المبهرج - الذي كشف النقاب عن شريحة Apple Silicon المحدثة، وشريحة M4 أيضًا - شعرت وكأن آبل فقدت رؤية ما يريده عملاؤها حقًا.

يبدو جهاز iPad Pro الجديد لعام 2024، بكل المقاييس، جهازًا عالي الجودة، ولكن هناك شيئًا ما بدا واضحًا في هذا الحدث الذي تم بثه بعنوان "Let Loose". لقد تورطت شركة Apple في التفاصيل الخاطئة من خلال جعل المنتجات أكثر تكلفة والملحقات في حالة من الفوضى المربكة في التوافق. إذا كنت تسجل النتائج، فإن جهاز Air الجديد أثقل من جهاز Pro، والقلم الرصاص الجديد القابل للضغط لا يتوافق مع الإصدارات السابقة، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة مخصصة فقط لأجهزة iPad Pro الجديدة.

جهاز Pro الجديد هو أنحف وأغلى جهاز iPad على الإطلاق، ولكنه مزود أيضًا بأقوى شريحة ذكاء اصطناعي - فهل يمكن أن يتنكر كجهاز MacBook؟ ربما كان العرض الذي قدمته شركة أبل يستهدف وول ستريت أكثر من مين ستريت.

في حلقة هذا الأسبوع من One More Thing، المضمنة أعلاه، أشرح كل الطرق التي أخطأ بها حدث Apple العلامة مع هذه الدفعة الجديدة من أجهزة iPad. لقد تركنا أيضًا متذللين من "الإعجاب!" الإعلان الذي اعتذرت شركة Apple عنه الآن عن استخدام النغمة الخاطئة.

ولكن هناك أمل في تشكيلة أجهزة iPad - وربما من الأفضل لشركة Apple أن تتذكر درسًا من ستيف جوبز وتخفيف خط الإنتاج للعودة إلى الأساسيات.