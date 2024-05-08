5 ميزات لنظام iPadOS 17 تم إطلاقها على iPad Pro المزود بشريحة M4

قامت Apple بتحديث جهاز iPad Pro بأقوى شريحة M4 وشاشة OLED بعد عامين من إطلاق iPad Pro مع M2 SoC. إلى جانب الشريحة والشاشة الجديدتين، أعلنت الشركة عن ميزات متنوعة في iPadOS مما يسمح بمزيد من مستويات التخصيص وشاشات القفل المخصصة والميزات التي تجعل iPad أكثر قدرة من أي وقت مضى.



تتوفر موديلات iPad Pro الجديدة للطلب المسبق بدءًا من اليوم، ويمكن للعملاء شرائها اعتبارًا من 15 مايو.

فيما يلي 5 ميزات رئيسية لنظام iPadOS 17 لجهاز iPad Pro المزود بشريحة M4

الوضع المرجعي: يحصل iPadOS 17 على الوضع المرجعي الذي يمكن لنظام التشغيل من خلاله أن يطابق بدقة متطلبات الألوان لشاشة Ultra Retina XDR للمهام – مثل تحرير الصور والفيديو – حيث تكون الألوان الدقيقة وجودة الصورة المتسقة أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك المراجعة والموافقة، تصنيف الألوان، والتركيب.



مدير المرحلة: يقدم مدير المرحلة تجربة قوية جديدة متعددة المهام لجهاز iPad Pro. فهو يمكّن المستخدمين من العمل مع نوافذ متداخلة متعددة في عرض واحد، وتغيير حجم النوافذ، والنقر للتبديل بين التطبيقات، والمزيد. ومع دعم شاشة خارجية بدقة تصل إلى 6K، يمكن لمستخدمي iPad Pro أيضًا توسيع سير عملهم والاستفادة من الكاميرا المدمجة حتى عند استخدام شاشة خارجية لتحسين اجتماعات الفيديو.

ميزات الذكاء الاصطناعي: يمكن للمستخدمين أيضًا تضمين إمكانات الذكاء الاصطناعي في iPad Pro والميزات الذكية في iPadOS في سير العمل الخاص بهم. تتضمن هذه الإمكانات البحث المرئي أو رفع الموضوع أو النص المباشر أو التسميات التوضيحية المباشرة والصوت الشخصي لتسهيل الوصول.

شاشة قفل مخصصة: مع iPadOS 17، يمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة عناصر واجهة مستخدم تفاعلية للحصول على معلومات سريعة.

ترقيات إلى تطبيق Notes: سيمكن تطبيق Notes لجهاز iPad Pro الجديد المستخدمين من استخدام طرق جديدة لتنظيم ملفات PDF وقراءتها والتعليق عليها والتعاون فيها. أصبح العمل مع ملفات PDF أسهل أيضًا باستخدام ميزة التعبئة التلقائية، التي تحدد الحقول في النماذج وتعبئتها بذكاء.