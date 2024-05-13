144 % نمو صافي أرباح بنك قناة السويس خلال 3 شهور

حقق بنك قناة السويس زيادة بصافي الأرباح بنسبة 144% لتصل أرباح البنك إلى 611 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 251 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023، مع تحقيق 32% نمو في اجمالي المركز المالي و18% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بعام 2023.

قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بان صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 611 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 251 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 144% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 091 1 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 707 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023.

و ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 32% ليصل الي 136 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 102.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 93.6 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.

ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 18% لتصل إلى 39.8 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة 33.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة القروض الشركات بنسبة 24% لتصل الي 32.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 26.4مليار جنيه مصري بنهاية 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

أضاف عاكف، أن صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت بنسبة 10%، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري بنهاية عام مارس 2024 مقارنة ب 3.7 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023, بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7.5 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023