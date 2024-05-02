بنك قناة السويس شريك استراتيجي لندوة BEBA عن الذكاء الاصطناعي

في ظل اهتمامه بالتكنولوجيا الحديثة ..

شارك بنك قناة السويس، كشريك استراتيجي، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان "عصر الذكاء الاصطناعي الجديد: التحديات والفرص".

وتأتي مشاركة البنك في الندوة في ظل إهتمامه بمجالات التحول الرقمي، وسبل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الخدمات المالية لاسيما المنتجات والخدمات المصرفية.

وشملت مشاركة البنك في الندوة حضور موسع من قيادات البنك وعلى رأسهم عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، و كذلك مساعد العضو المنتدب بجانب العديد من الشباب العاملين في إدارات نظم المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة التدقيق على تكنولوجيا المعلومات، بجانب رؤساء قطاعات العمليات والتجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصال المؤسسي، تأكيدا على إيمان البنك التام بأهمية الذكاء الاصطناعي لاسيما في قطاع الخدمات المالية.

وحول مشاركة بنك قناة السويس في هذه الندوة، أعرب عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، لبنك قناة السويس، عن أهمية المشاركة في هذه الحلقة النقاشية في ظل الاهتمام الذي يوليه البنك بهذا المجال المتسارع النمو.

وقال المغربي إن البنك يسعى من خلال مشاركته في مثل هذه الندوات إلى الاستفادة من تلك النقاشات في منتجاته وخدماتة المصرفية المستقبلية عبر التواصل مع الجهات الفاعلة الرائدة في القطاع المصرفي والجهات المتخصصة في مجال التقنية المالية للحوار حول سبل التفاعل الإيجابي مع آخر الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وسبل تطبيقها في مصر.

وأضاف أن طبيعة القطاع المصرفي المتسارعة النمو تتطلب ضرورة استفادته من حلول وخدمات العصر الجديد للذكاء الاصطناعي، بما يدعم المؤسسات المالية وشركائها على التعامل بكفاءة وفاعلية في العصر الحديث.

جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها العديد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ألقى كلمة رئيسية ثم عقدت حلقة نقاشية بعنوان «العصر الجديد للذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص».

وخلال كلمته الرئيسية، قدم الوزير الدكتور عمرو طلعت رؤى قيمة حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر .

كما سلط الضوء على رفع تصنيف مصر في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قفز أكثر من 50 مركزًا من المركز 111 إلى المركز 62 بين عامي 2019 و 2023، ومع ذلك، تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي بعد إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2024-2029.