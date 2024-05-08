بنك قناة السويس ينظم ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم رائدات الأعمال

نظم بنك قناة السويس ورشة عمل تعريفية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال مصر 21، وذلك بحضور عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والدكتورة يمنى الشريدي رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21 وعضوات الجمعية ولفيف من قيادات البنك النسائية.

وألقت ورشة العمل الخبيرة الدولية في الثقافة التكنولوجية فيتا هندرسون شن و التي شاركت من خلالها بالكتيبات التعليمية المتعددة لمساعدة سيدات الأعمال على انجاز أعمالهن بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وجاءت الورشة إيمانا من البنك بأهمية التوعية بتطورات التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي للمرأة، و دعم رائدات الأعمال و تبادل الخبرات مع القيادات النسائية في بنك قناة السويس حيث شاركت في الورشة إدارات البنك المختلفة من تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والموارد البشرية والإدارة العامة للشئون الإدارية وإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وتم أيضاً خلال الندوة الترحيب بسيدات الأعمال و شرح برنامج قرضك سندك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات مركز تطوير الأعمال لرائدات الأعمال.

تأتي الندوة ضمن مبادرة "معرفتي" ضمن برامج المسئولية المجتمعية الموجهة للمرأة ورائدات الأعمال و التي تهدف الى التوعية بالتكنولوجيا و التحول الرقمي الموجهة للمرأة.

واستهل عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس كلمتة الافتتاحية لورشة العمل بأهمية ادماج التكنولوجيا في الأعمال لاسيما وأن دمج التكنولوجيا بريادة الأعمال أدى إلى تقديم بدائل جديدة لأداء وتنفيذ الخدمات وتطوير المنتجات وتسويقها، بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا يساعد على التغلب على بعض التحديات التي يواجهها رواد ورائدات الأعمال، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد المالية، كما أنها تعزز استعداد المرأة للانخراط في ريادة الأعمال لدخول مجالات الإنتاج والخدمات.

وفي آخر الندوة قام عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بتكريم رئيسة الجمعية تقديرا لجهودها في تطوير أعمال رائدات الأعمال و تكريم المتحدثة الرئيسية .

جدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21 هي جمعية أهلية غير هادفة للربح ولها نشاط دولي في جميع أنحاء العالم وتعمل من أجل رفع مساهمة المرأة في الإقتصاد المصري، وتضم سيدات صاحبات مشروعات صغيرة ومتوسطة فى جميع قطاعات الأعمال.

ويضع بنك قناة السويس المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة وبالتالي رفع القدرات البشرية للمجتمع.