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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استعداد جامعة حلوان لامتحانات نهاية العام الدراسي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤. 

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وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الاستعدادات جاءت نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططاً محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية،  وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة. 

وجهزت جامعة حلوان القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات. 

وتولى جامعة حلوان اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان 

وأعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات في كليات جامعه حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و ١٤ مايو بداية الامتحانات  و نهايتها ٢٩ يونيو الإمتحانات.

  • تبدأ امتحانات كلية التجارة وإدارة الأعمال ١٤ مايو، وتنتهي ٨ يونيو.
  • كلية التربية تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
  • كلية الحقوق تبدأ ١٥ مايو ،وتنتهي ٢٩ يونيو.
  • كلية الخدمة الإجتماعية تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ٢٧ يونيو.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تبدأ ١٥ مايو ، وتنتهي ٩ يونيو.
  • كلية الصيدلة تبدأ ١٩ مايو ، وتنتهي ١٣ يونيو.
  • كلية العلوم تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
  • كلية التمريض تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ٢٣ يونيو. 
  • المعهد الفني للتمريض يبدأ ١٣ مايو وينتهي ١٣ يونيو.
  • الاقتصاد المنزلي يبدأ ٢٣ مايو، وينتهي ١٢ يونيو.
  • كلية التربية الرياضية بنات تبدأ ٢٥ مايو ، وتنتهي ١٣ يونيو.
  • كلية التربية الرياضية بنين تبدأ ٢٢ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
  • كلية التربية الفنية تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٨ يونيو. 
  • كلية التربية الموسيقية تبدأ ٨ مايو، وتنتهي ٢٩يونيو.
  • كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ ٢٦ مايو ، وتنتهي ٢٦ يونيو.
  • كلية السياحة والفنادق تبدأ ٢٥ مايو وتنتهي ٢٤ يونيو.
  • كلية الفنون التطبيقية تبدأ ١٨ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
  • كلية الفنون الجميلة تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٣ يونيو.
  • كلية الهندسة بالمطرية تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.
  • كلية الهندسة بحلوان تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.

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