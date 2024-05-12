استعداد جامعة حلوان لامتحانات نهاية العام الدراسي

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الاستعدادات جاءت نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططاً محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة.

وجهزت جامعة حلوان القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات.

وتولى جامعة حلوان اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان

وأعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات في كليات جامعه حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و ١٤ مايو بداية الامتحانات و نهايتها ٢٩ يونيو الإمتحانات.