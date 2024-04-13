البحوث الفلكية تعلن غرة ذي القعدة وموعد عيد الأضحى المبارك

أعلن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غرة شهر ذي القعدة طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها، إذ من المقرر أن يولد هلال شهر ذي القعدة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة 5:23 صباحًا بالتوقيت المحلي للقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 من شوال 1445 هجريًا، و 8 مايو 2024.

بداية شهر ذي القعدة 1445 هجريًا

وأوضحت الحسابات الفلكية، أنه بذلك ستكون غرة شهر ذو القعدة فلكيًا يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وأكدت البحوث الفلكية، أن هلال ذي القعدة سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، في مكة والقاهرة 38 دقيقة، ويبقى الهلال في باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين 32 لـ 40 دقيقة، ويبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 8 لـ 48 دقيقة.

موعد عيد الأضحى 2024

وبناءً على ذلك، توافق وقفة عرفات يوم السبت 9 ذي الحجة الموافق 15 يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى 10 ذي الحجة 1445 الموافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 هو أخر أيام شهر رمضان المبارك، والأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

إجازة أعياد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات: يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة، و 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة، و 16 يونيو 2024 ومن المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو 2024.

إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، وتوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

إجازة ثورة 30 يونيو 2013: يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو:- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

إجازة انتصارات أكتوبر:- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.