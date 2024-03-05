تتزامن مع عيد الأضحى.. اعرف جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة، الأعلى بحثًا خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يهتم طلاب الثانوية العامة وأسرهم بمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر يونيو القادم، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

جدول امتحانات الثانوية العام 2024

يوم الإثنين 10/ 6/ 2024:- التربية الدينية، والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12/ 6/ 2024:- الاقتصاد، والإحصاء.

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15/ 6/ 2024 إلى يوم الخميس 20/ 6/ 2024.

يوم السبت 22/ 6/ 2024:- اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25/ 6/ 2024:- اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29/ 6/ 2024:- الفيزياء، والتاريخ.

يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2024:- اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6/ 7/ 2024:- الكيمياء، والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10/ 7/ 2024:- الجيولوجيا والعلوم البيئية، الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، علم النفس والاجتماع.

يوم السبت 13/ 7/ 2024:- الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

يوم الأربعاء 17/ 7/ 2024:- الأحياء، الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) الفلسفة والمنطق.

يوم السبت 20/ 7/ 2024:- الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).