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إعلام فلسطيني: استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة
الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال بحي الشجاعية

قصف منزل
قصف منزل

استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في اليوم الـ220 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

 

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وقالت مصادر محلية، إن  استهدفت منزلا في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في بلوك 2، وبلوك 4، في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر  أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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