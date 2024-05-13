عاجل.. استشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال بحي الشجاعية

استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في اليوم الـ220 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن استهدفت منزلا في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة 10 آخرين.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي للاحتلال استهدف مناطق مختلفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في بلوك 2، وبلوك 4، في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.