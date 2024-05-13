عاجل.. مستعمرون يحرقون سيارة ويهاجموا منزلاً في نابلس

يواصل المستعمرون الصهيونيون الإسرائيليون أعمالهم الوحشية الحمقاء، في حق الشعب الفلسطيني، حيث هاجموا فجر اليوم الإثنين الموافق 13 مايو، منزلا وأحرقوا مركبة في قرية جالود جنوب شرق نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت قرية جالود، ورشقت أحد منازل المواطنين بالحجارة، وأحرقت مركبة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من علي محمد صلاح (20 عاما)، وإبراهيم محمد الوهادنه (21 عاما)، ومارسيل ناهض عبادي (25 عاما) من المخيم بعد مداهمة منازل عائلاتهم.

وكانت قوات الاحتلال قامت في الساعات الأولى من اليوم باعتقال شابا من بلدة دير سامت غرب الخليل، واقتحمت بلدة يطا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صافي الحروب بعد اقتحامها بلدة دير سامت، كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء بلدة يطا جنوب الخليل.