الطوارئ الروسية : ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني جزئيًا في بيلغورود

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين الموافق 13 مايو، إن عدد ضحايا الانهيار الجزئي لمبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا الذي تعرض لهجوم أوكراني مؤخرًا، ارتفع إلى 15 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر قناتها على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، :"عثر رجال الإنقاذ على جثة أخرى، وتم بالفعل انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض".. وفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ومن جانبه صرح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس اليوم، بأن عمليات البحث والإنقاذ في المبنىالسكني انتهت قائلًا:"عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الحطام في مدينة بيلغورود اكتملت...تم إنقاذ 17 شخصاً، وللأسف انتشلنا 15 جثة من تحت الأنقاض".

تعرض مدينة بيلغورود لقصف أوكراني عنيف وسقوط ضحايا

وكانت مدينة بيلغورود وضواحيها تعرضت لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أمس الأحد الموافق 12 مايو، وألحقت شظايا صاروخ تكتيكي تم إسقاطه من طراز توشكا- يو أضرارًا بمبنى سكني مكون من 10 طوابق، مما أدى إلى انهيار أحد أقسامه.

وكان حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، أعلن أمس عن إصابة 25 شخصا في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة للقصف الأوكراني المكثف وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، كما تضررت 17 شقة في خمس مجمعات سكنية وخمس سيارات في الهجمات الأوكرانية، ولحقت أضرار أيضًا بخط نقل الكهرباء، مما تسبب في إغلاق اضطراري للمنازل في خمسة شوارع.