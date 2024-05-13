الإثنين 13 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

لبفربول
لبفربول

ينتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024.

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ويحتضن ملعب "فيلا بارك" اليوم مباراة الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويمتلك ليفربول 78 نقطة جمعهم من 36 مباراة خاضها في المساتبقة حتى الان، بواقع 23 انتصارًا و9 تعادلات، وتلقى لاعبي يورجن كلوب الهزيمة في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 67 نقطة من 36 مباراة، بواقع 20 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقت كتيبة إيمري الهزيمة في 9 لقاءات.

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