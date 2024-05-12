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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. اَرسنال في الصدارة مؤقتًا والسيتي وصيفًا

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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اَرسنال يفوز على مانشستر يونايتد ويؤجل حسم البريميرليج

ويبحث اَرسنال عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، حيث يُمني ميكيل أرتيتا، نفسه سقوط مانشستر سيتي خلال الجولة المقبلة أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل اَرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ 85 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بـ 78 نقطة.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بـ 67 نقطة، وتوتنهام خامسًا بـ 63 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

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