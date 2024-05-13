أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الإثنين

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساخنة ناتجة عن الحروب والصراعات والتي تؤثر على اقتصادات الدول وكذلك سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.41 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.30 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع



جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.28 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع