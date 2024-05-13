درجات الحرارة اليوم.. عظمى القاهرة تسجل 29

درجات الحرارة ..تشهد أغلب أنحاء البلاد اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، طقس حار نهارًا، مصحوب بنشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للبرودة في الليل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم 13-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الاثنين بأغلب المدن والمحافظات..

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 28

درجة الحرارة في طنطا .. 16 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 17 و 29

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 25

درجة الحرارة في رفح .. 15 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 و 31

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 11 و 27

درجة الحرارة في الطور .. 19 و 29

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 31

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 24

درجة الحرارة في السلوم .. 13 و 23

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 23 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 18 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 19 و 30

درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 30

درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و 31

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 33

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 34

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 34

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 18 و 32

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 21 و 30

درجة الحرارة في أبو رماد .. 20 و 32

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 20 و 33



