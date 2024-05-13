عبدالملك: هدف الجزيري أعاد الزمالك للمنافسة على لقب الكونفدرالية

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن هدف سيف الجزيري أعاد الزمالك للمنافسة على لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض بدأ المباراة في حالة توتر شديدة، وارتكب اللاعبون عدة أخطاء خصوصا الدفاع وحارس المرمى محمد عواد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأمور كانت صعبة للغاية على الزمالك في بداية اللقاء، بعدما ضغط بقوة فريق نهضة بركان وسجل هدف مبكر من ركلة جزاء ثم هدف ثاني من خطأ دفاعي، والفوز في القاهرة بهدف نظيف يحسم اللقب للأبيض، والزمالك قادر على التتويج باللقب، وفقا لمعطيات لقاء الذهاب".

وأضاف: "لاعبي الزمالك كانوا في حالة توتر خلال الشوط الأول، وكان التمريرات خاطئة بشكل غريب، وركلة الجزاء سببها تمريرة للخلف، وحسام عبدالمجيد لم يتعامل جيدًا، وكان عليه أن يتفادي أي احتكاكات مبكرة، وسيف الجزيري كان يشكل خطورة كبيرة على مرمى نهضة بركان، وأحمد حمدي ومحمد شحاتة وراء التفوق في الشوط الثاني، مع أحمد سيد زيزو الذي كان في حالة جيدة".

وزاد: "خروج الفحلي في الشوط الثاني أثر كثيرا على نهضة بركان، وأحمد فتوح لم يكن موفقا ضده، وكان لاعب نهضة بركان يضغط بقوة في الجبهة اليسرى، لكن لاعبي الزمالك نزلوا في الشوط الثاني بشكل مختلف بعد حصولهم على "دش ساخن" من جوميز، وأعتقد أن المدرب محظوظ جدا بالنتيجة وبتسجيل هدف ثاني في بداية الشوط الثاني".

وأكمل: "حكم المباراة تجاهل ضرب محمد شحاتة بالكوع، كان يجب طرد لاعب نهضة بركان المغربي، والزمالك كان معترضا على هيثم قيراط الحكم التونسي الموجود على الفار، وسبق وظلم بيراميدز في نهائي الكونفدرالية بالمغرب".

وزاد: "الزمالك قدم مستوى جيد في الشوط الثاني بسبب العامل البدني الجيد، ودفاع فريق نهضة بركان ليس قويا، واستقبل أهداف كثيرة في الكونفدرالية، والدوري المغربي".