إشبيلية الإسباني يدعم الزمالك قبل النهائي القاري: "راية شغفنا خلف الأبيض والأحمر"

وجه حساب إشبيلية الإسباني رسالة دعم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب الملعب البلدي ببركان.

رسالة إشبيلية للزمالك قبل النهائي القاري

نشر حساب إشبيلية الإسباني باللغة العربية رسالة دعم للزمالك قبل النهائي القاري اليوم، حيث قال: "من شوارع إشبيلية راية شغفنا واحدة خلف الأبيض والأحمر".

وتابع: "من البطل الأوحد للدوري الأوروبي إلى مدرسة الفن والهندسة:

خالص التمنيات من الجميع في إشبيلية بالتوفيق في النهائي القاري اليوم في ليلة استعادة الأمجاد الأفريقية!".