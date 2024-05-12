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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساليبا رجل مباراة اَرسنال ومانشستر يونايتد

ساليبا
ساليبا

أعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن هوية رجل مباراة اَرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات مسابة البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وكان ملعب "الأولد ترافورد" قد شهد مباراة الجانرز أمام الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وكشفت نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، عن ويليام ساليبا لاعب آرسنال حصل يعد رجل مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد، حسب ما في تصويت الجماهير.

فقد حصل نجم الجانرز على أعلى نسبة تصويت، والتي بلغت 47 %، يأتي خلفه تروسارد 17.1 %، ثم حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا 11.7 %.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

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