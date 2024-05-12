ساليبا رجل مباراة اَرسنال ومانشستر يونايتد

أعلن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن هوية رجل مباراة اَرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات مسابة البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ملعب "الأولد ترافورد" قد شهد مباراة الجانرز أمام الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وكشفت نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، عن ويليام ساليبا لاعب آرسنال حصل يعد رجل مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد، حسب ما في تصويت الجماهير.

فقد حصل نجم الجانرز على أعلى نسبة تصويت، والتي بلغت 47 %، يأتي خلفه تروسارد 17.1 %، ثم حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا 11.7 %.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.