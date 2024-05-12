اكتشاف أسباب جديدة لتكون حصوات الكلى.. طبيبة أمراض باطنية تحذر

حذرت طبيبة أمراض باطنية، من أن حصوات الكلى يتشكل نتيجة لاضطراب في عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان.

أسباب تكون حصوات الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع “ميديكال إكسبريس”، أشارت الطبيبة إلى أن حصى الكلى يمكن أن تتشكل تحت تأثير عوامل معينة مثل السمنة أو مرض كرون، لافتة إلى أن قد يتكون أيضًا نتيجة لاضطراب في عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان في الجهاز البولي. وتبين أن حصى الكلى عادة ما تتكون تحت تأثير عوامل مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، واضطراب استقلاب حمض اليوريك، وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بسوء الامتصاص، وخاصة الحالات بعد عمليات استئصال الأمعاء وعمليات علاج السمنة ومرض كرون (التهاب مزمن في الجهاز الهضمي).

وأضافت أن حصوات الكلى يمكن أيضًا أن يتكون نتيجة لاضطراب في عملية استقلاب الكالسيوم، وأن مجموعة الخطر تشمل الأشخاص الذين يعانون من التهابات في الجهاز البولي ومشكلات أيضية.

وفي سياق متصل، أشار أخصائي أمراض قلب، إلى أن تناول اللحوم ومنتجات الألبان والسبانخ معًا يزيد بشكل كبير من خطر تشكل الحصى في الجهاز البولي، وأن عدم شرب كمية كافية من الماء له نفس العواقب.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.