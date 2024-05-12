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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على فولفسبورج في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يتقدم بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الألماني.

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تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

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سجل لوفرو زفوناريك الهدف الأول لصالح فريقه بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدف الفريق البافاري الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 18 أضاف براين زاراجوزا ثالث أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 18 قبل أن يلغيه الحكم، لينتهي الشوط الأول لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين.
 

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج:

حراسة المرمى: مانويل نوير


الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة

الهجوم: ماتياس تيل

فيما يجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة فولفسبورج، كلًا من:

بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين

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