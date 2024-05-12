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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل مواجهة فولفسبورج الرسمي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان باير ليفركوزن، قد نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، لأول مرة في تاريخه.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة

الهجوم: ماتياس تيل

فيما يجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة فولفسبورج، كلًا من: 

بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين

وكان العملاق البفاري قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي أمام ريال مدريد، الأسبوع الماضي.

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