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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب كريستال بالاس مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

توماس توخيل
توماس توخيل

يبحث بايرن ميونخ عن رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم توماس توخيل خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل في المنافسة على لقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2023/2024.

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وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ وضع المدرب أوليفر جلاسنر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، ضمن قائمة المدربين الذي يرغب في التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ اتفقت على إقالة المدرب توماس توخيل، وذلك بعد الخروج بموسم صفري لأول مرة من 12 عامًا.

وأشارت إلى أن دخول جلاسنر ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب بايرن ميونخ بعد النتائج المميزة، حيث أنه لم يتعرض للخسارة منذ 6 إبريل الماضي.

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