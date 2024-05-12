تشكيل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا.. فلاهوفيتش يقود الهجوم
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن تشكيل مواجهة ساليرنيتانا، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره ساليرنيتانا اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءًا.
تشكيل يوفنتوس أمام ساليرنيتانا
حراسة المرمى: تشيزني.
الدفاع: فيديريكو جاتي- جيلسون بريمر- روجاني.
الوسط: أندريه كامبياسو- ويستون مكيني- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- فيليبي كوستيتش.
الهجوم: دوشان فلاهوفيتش- مويس كين.
ويرغب يوفنتوس في استعادة نغمة الانتصارات فى مسابقة الكالتشيو، بعد تحقيق 4 تعادلات متتالية، وهو ما أفقده 8 نقاط وحصوله على 4 نقاط.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، برصيد 66 نقطة، بينما يحل ساليرنيتانا الهابط لدوري الدرجة الثانية أخيرًا برصيد 15 نقطة.