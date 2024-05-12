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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساكا يقود تشكيل اَرسنال أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج والنني خارج القائمة

اَرسنال
اَرسنال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة اَرسنال أمام مانشستر يونايتد في تمام  السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل اَرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

بينما يأتي بدلاء آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

رامسديل، ، زينتشينكو، سميث رو، فيريرا، مارتينيلي، جورجينيو، نكيتياه، كيويور، جيسوس.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 83 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

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