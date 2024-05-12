السديس: حراك ميداني توعوي لإيصال رسالة الحرمين للعالم

صرح الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن منظومة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، تشهد حراكا ميدانيا لتنفيذ الخطط الاستباقية للرئاسة لموسم حج ١٤٤٥ هجرية.

وأوضح السديس، أن الرئاسة تسخر جل اهتمامها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، وتهيئة البيئة التعبدية لهم؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".

‎وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن رئاسة الحرمين وضعت خططًا استباقية ممرحلة وفق جدول زمني، واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين، وفق منظومة عمل دينية ميدانية متكاملة وبحزمة من المبادرات الإثرائية الدينية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك في تصريحات للسديس عقب سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الإدارات الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي لمتابعة الخطط الاستباقية لموسم الحج وتنفيذ الخطط المرسومة مطالبا الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، فيما سخرت وكالة المسجد النبوي كافة جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن الذين يتوافدون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج؛ وتقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى.

وأضاف السديس وستطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم الحج ، العديد من المبادرات النوعية تتعلق بإثراء تجربة حجاج بيت الله ودروس علمية وتوجيهية وإرشادية؛ تزامنًا مع توافد الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

و تقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طلائع حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام.

ومن جانبه، أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري أن الرئاسة حريصة على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".

يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية؛ تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير استفادة الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًا.