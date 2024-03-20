السديس الاكثر بحثًا على جوجل بعد كشفه عن روتينه الرمضاني
السديس.. احتل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل منذ ليلة أمس عقب كشفه عن روتينه اليومي خلال شهر رمضان الكريم.
وبحث عن السديس الملايين خلال الساعات الأخيرة لمعرفة كيف يقضي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يومه الرمضاني وما هو برنامجه خلال اليوم، خاصة بعد تأكيده على أن جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية محددة لتناسب طبيعة عملهم.
ووفق لوسائل الإعلام السعودية نستعرض أبرز تصريحات الشيخ السديس حول يومه خلال شهر الصيام..
- أنا شخصياً أمشي ما لا يقل عن 2 كيلو باليوم تهيئة للنفس والتلاوة.
- أكاد أكون مرابطاً في الحرمين في شهر رمضان ويكون كل وقتي في الحرم لمتابعة عملي وكي أكون قريباً من الأئمة والمؤذنين والمدرسين والحلقات القرآنية.
- سحوري على تمرات وشيء من الزبادي بحيث ما يثقل الإنسان على نفسه ثم صلاة الفجر جماعة في الحرم أغلب الأوقات، ثم التلاوة والمراجعة إلى شروق الشمس.
- بعد الشروق أخلد للراحة قليلاً استعداداً للعمل، ثم إذا جاء العصر أستعد للنزول إلى الحرم لمتابعة الأعمال وتهيئة الأجواء للأئمة والمؤذنين والعمال في الحرم.
- نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة.
- بعد صلاة المغرب أتناول قليلاً من السمبوسة غير المقلية وإنما في الفرن حتى لا يؤثر السمن والزيت على التلاوة، مع تناول حسائي المفضل وهو الشوربة المضاف إليها زيت الزيتون والفلفل من أجل الصوت ثم نصلي التراويح.
- بعد التراويح نستقبل الزائرين في مكتبنا بالحرم المكي.
- بعد الانتهاء من مهامي أتناول طعام السحور مع الأهل والعائلة.
- نضع برامج صحية وغذائية للائمة لا يكون فيها دهنيات ولا سكريات ولا نشويات كثيرة تهيئة للنفس والتلاوة حتى ما نُثقل على المصلين.
- الإخلاص لله عز وجل أعظم من ذلك والحمد لله نشعر بعون كبير من الله فله الحمد والشكر ثم نشعر بدعم ولاة أمرنا وما نجده كذلك من دعوات المصلين.