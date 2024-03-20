السديس الاكثر بحثًا على جوجل بعد كشفه عن روتينه الرمضاني

السديس.. احتل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل منذ ليلة أمس عقب كشفه عن روتينه اليومي خلال شهر رمضان الكريم.

وبحث عن السديس الملايين خلال الساعات الأخيرة لمعرفة كيف يقضي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يومه الرمضاني وما هو برنامجه خلال اليوم، خاصة بعد تأكيده على أن جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية محددة لتناسب طبيعة عملهم.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية نستعرض أبرز تصريحات الشيخ السديس حول يومه خلال شهر الصيام..