خطاط المصحف عثمان طه يتصدر التريند بعد موقف السديس والمعيقلي معه

خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه.. خطف الملايين خلال الساعات الأخيرة وتصدر مؤشرات جوجل منذ تداول مساء أمس صور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام وهما يُقبلان يداها.

وبحث الملايين من المسلمون عن خطاط المصحف، ونشرت وسائل الإعلام السعودية، تفاصيل زيارة خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه للشيخ السديس في منزله ليهنئه بعيد الفطر المبارك.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أعرب الشيخان "السديس"، و"المعيقلي" عن حبهما وامتنانهما لخطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، وظهرا في فيديو انتشر على نطاق واسع بالسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية وهما يتبادلان تقبيل يد خطاط المصحف الشريف، في مشهد مؤثر، كون الشيخ عثمان قدوة وقامة سعودية لن تتكرر.

ومن جانبه دعا رئيس الشؤون الدينية اللهَ سبحانه وتعالى، أن يُحرّم يد خطاط المصحف عثمان طه على النار؛ لأنها خطَّت بأناملها الكريمة القرآن الكريم على مدى سنوات طويلة، ولن يتوقف عن كتابته رغم كبر سنه.

ويعد الشيخ عثمان طه من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي، حيث خط المصحف لأكثر من 13 مرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بالرسم العثماني، وأمتع العالم بجمال خطه وإتقانه، وتميَّز بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم.

ويُعرف خطاط المصحف الشريف عثمان طه بأسلوبه المتميز في كتابة المصاحف، حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تُعيق الضبط الصحيح، كما امتاز المصحف الذي خطَّه بأن كل الصفحات تنتهي مع نهاية إحدى الآيات. ‎

الجدير بالذكر، أن المصحف الشريف الذي كتبه خطاط المصحف "الشيخ عثمان طه"، كتبه بيده في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، وطُبع منه ما يزيد عن 200 مليون نسخة، ولا يزال يتم توزيعه بمختلف دول العالم.