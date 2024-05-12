تعيين فؤاد عودة المدير الصحي والعلمي والثقافي للمنتخب الدولي الإيطالي لكرة القدم

في المؤتمر الذي عقد بمجلس النواب في 2 مايو الماضي في روما، والذي نظمه Unione Cavalieri d'Italia، جنبًا إلى جنب مع Amsi و CO-MAI وحركة متحدين للوحدة، تمت الموافقة على إطلاق الاتحاد الرياضي الأورومتوسطي (USEM)، ضمن الجمعيات التي تشكل جزءًا من الحركة الدولية المتحدين للوحدة.

وهذه إحدى الإدارات العديدة (التي تضم أكثر من 75 إدارة ولجنة) التي لا تزال تنشأ داخل حركة متحدين للوحدة(UN@UN) والتي تتعامل في هذه الحالة وستتعامل مع مرور الوقت مع المبادرات المتعلقة بالرياضة مثل أداة الرياضة التضامن والثقافة والحياة الصحية.



وبدوره أعلن البروفيسور فؤاد عودة، رئيس حركة المتحدين للوحدة والرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية (UMEM)، إلى جانب الرئيس ماسيمو أميترانو، رئيس المنتخب الوطني لكرة القدم لمملكة الصقليتين، وإلى جانب المحامي سلفاتوري دابيس و الدكتور ندير عودة ، متخصص أمراض القدم و لاعب كرة القدم في فريق ايطاليا و لاعب في منتخب مملكة الصقليتين، وكانت هذه أيضًا فرصة لتعيين البروفيسور فؤاد عودة المديرً الطبي و العلمي و الثقافي لمنتخب مملكة الصقليتين في جنوب ايطاليا .

ووجه أميترانو والمحامي دابيس الشكر للبروفيسور عودة على التزامه الدولي المستمر بقضايا مثل الصحة الجيدة والرياضة والتضامن وأعلنا عن التعيين للبروفيسور فؤاد عودة لتعزيز الجانب العلمي والصحي والثقافي للفريق الوطني.

وقالت الدكتور “عودة”: “ولد أوسيم بهدف محدد للغاية، والذي يندرج بالكامل ضمن الأهداف التي كانت دائمًا جزءًا من حركة متحدون من أجل الاتحاد ومعاركها الوطنية والدولية، ويشمل Usem جميع التخصصات الرياضية، من كرة القدم، إلى الكرة الطائرة، إلى الكرة الطائرة والتنس، ولقد كانت الرياضة دائمًا أيضًا تضامنًا، والرياضة التزام اجتماعي، والرياضة تعزيز ثقافي ودعم للحوار والسلام الدوليين”.

وتابع: “أتقدم بالشكر الجزيل، بالنيابة عن الاتحاد الرياضي الأورومتوسطي والحركة الدولية المتحدة للتوحد مع كافة الجمعيات المنضوية فيه، إلى صديقي ماسيمو أميترانو، رئيس المنتخب الوطني لمملكة الصقليتين، على منحني التعيين الترحيبي للمدير الطبي العلمي للفريق، وأود أن أذكركم بأن ممثلين الإتحاد الرياضي هم؛ ماسيمو أميترانو، إلى جانب توماسو سكاتولاري، مدير صوت البرلمان وخبير الاتصال المؤسسي، البروفيسور كارلو ترانكويللي (طبيب رياضي مشهور عالميًا وعضو في حركة متحدين للوحدة و كان طبيب منتخب ايطاليا للشباب تحت جيل 21 سنة )، و الأخصائي العلاج الطبيعي الدكتور نصرت حكيم مع الطبيب الأقدام الشاب ولاعب كرة القدم الدكتور ندير عودة يمثلون كوماي و امسي في الإتحاد” .



واستكمل: “تحتضن الرياضة وكرة القدم مع المنتخب الوطني لمملكة الصقليتين، باستمرار موضوعات مثل التكامل ومكافحة التمييز، ولكن قبل كل شيء تتحول الرياضة إلى تجمع اجتماعي وفرصة للتوحد، وتعزيز الصداقات بين الشعوب، وتشجيع التبادلات الثقافية، ودعم الحملات الخيرية والتضامن بشكل طبيعي، وكذلك الاحتفال بالذكرى السنوية التي من واجبنا ألا ننساها”.



وذكر، نحن بصفتنا الاتحاد الرياضي الأورومتوسطي، وكذلك Amsi، نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا، مثل Co-mai، جالية العالم العربي في إيطاليا، مثل UMEM، الاتحاد الطبي الأورومتوسطي، والاتحاد الدولي لابناء عرب 48، مع جميع الجمعيات التي تندرج تحت رعاية Uniti per Unire، وكذلك مع التزام مدرسة اتحاد من اجل ايطاليا، قمنا دائمًا بتعزيز الرياضة كأداة للحوار الثقافي والتجمع بين الشعوب، ولا سيما نحن نعتقد أن الرياضة يمكن أن تكون أيضًا وسيلة فعالة للقضاء على التمييز وإشراك أجيال جديدة من الإيطاليين في نسيجنا الاجتماعي.



ولهذا السبب لدينا قسم مخصص بالكامل للرياضة في كل من الحركة وفي مدرسة الاتحاد من أجل إيطاليا والجمعيات الدولية الأخرى حيث نعتقد أن النشاط البدني هو بطبيعة الحال أساسي أيضًا للصحة الجيدة ولعيش حياة صحية للجميع. الناس من جميع الأعمار، ويمارسون بالطريقة الصحيحة. الثقافة، الرياضة، الرعاية الصحية الجيدة، الحوار، التكامل. إن جمعيات الحركة المتحدة من أجل الوحدة لا تتوقف أبدًا".



جدير بالذكر أن البروفيسور عودة ، هو خبير في الصحة العالمية، ورئيس Amsi و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، وكذلك أستاذ في جامعة Tor Vergata وهو مستشار لهيئة أطباء روما 4 مرات والذي يتم عرض جميع الأيام على القنوات الفضائية والراديو للحديث عن الهجرة والصحة العالمية والمساواة وحقوق الإنسان.

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