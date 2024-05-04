صراع أندية إيطاليا مسلسل مستمر لضم تياجو في الميركاتو الصيفي

أشارت العديد من التقارير الصحفية التى تناولتها الصحافة العالمية حول العالم في الفترة الأخيرة إلى تسابق بعض الأندية في الدوري الإيطالي للحصول على خدمات مدير فني جديد وهو ما أكدته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن ميلان يحاولون تجاوز يوفنتوس في سباق التعاقد مع تياجو موتا مدرب فريق بولونيا، لكن البيانكونيري يملكون الأفضلية للتوقيع مع المدرب في الوقت الحالي.

كانت تقارير إنجليزية قد كشفت بالأمس عن نية تشيلسي في التعاقد مع موتا أيضا خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.



كما أكدت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس حدد سعر النجم الهولندي ديان هويسين، لاعب خط وسط الفريق والمعار إلى نادي روما، وسط اهتمام أندية أوروبا بضمه

وأفادت بعض التقارير بأن السيدة العجوز يرغب في الحصول على ٣٠ مليون يورو للإفراج عن خدمات صاحب ال ١٩ عاما، بوروسيا دورتموند ونابولي مهتمون أيضا باللاعب.

رجحت تقارير صحفية إيطالية اهتمام نادي يوفنتوس بالجناح الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة اليوفي في دعم صفوفه في الموسم.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن نادي يوفنتوس يمكنه ضم جرينوود بمقابل مالي أقل من قيمته الحقيقية.

وأوضح التقرير: يريد يوفنتوس رفع جودة فريقهم في 2024-25 واستهدف العديد من التعزيزات الهجومية المحتملة للصيف.