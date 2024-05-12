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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

صدور قرار جمهوري بتعيين فاطمة عابد عميدة لكلية التمريض جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية التمريض

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة فاطمة عابد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية التمريض. 

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وتمنى رئيس جامعة القاهرة لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة 

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتورة فاطمة عابد بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والعمل وفق المعايير العالمية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل كفريق واحد بالكلية مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن كلية التمريض في جامعة القاهرة حصلت حديثًا على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، حيث استقبل الدكتور محمد الخشت وفد هيئة الاعتماد، وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وأشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها، وهو ما يؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض.

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