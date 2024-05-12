جامعة القاهرة تستضيف وزير التربية والتعليم لمناقشة رسالة دكتوراه

استضافت جامعة القاهرة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية.

وناقشت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، رسالة دكتوراه بعنوان "التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية في ضوء خبرات بعض الدول".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يرأس لجنة المناقشة، وبحضور عميدة الكلية الدكتورة إيمان هريدي.

وتتناول رسالة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة موضوع تطوير التعليم في مصر من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث يسعى الباحث إلى دراسة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية، باعتبار أن المدارس التكنولوجية التطبيقية نموذجًا تعليميًا جديدًا يهدف إلى إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة.

رسائل جامعة القاهرة تخدم مختلف القضايا القومية

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن موضوع الرسالة يؤكد كيف أن الرسائل العلمية في جامعة القاهرة أصبحت تركز على مسارات الموضوعات العلمية التي تخدم مختلف القضايا القومية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أنه وجه منذ سنوات إلى ضرورة أن تصب دراساتنا البحثية في قلب معالجة التحديات المعاصرة وقضايا التنمية.

وتهدف رسالة الدكتوراه إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، وتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية.

كما أنه من المتوقع أن تساهم هذه الرسالة في إثراء النقاش حول سبل تطوير التعليم في مصر لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.