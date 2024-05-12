الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاتسيو يهزم إمبولي في الدوري الإيطالي

لاتسيو
لاتسيو

أنتصر لاتسيو على ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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لاتسيو يهزم إمبولي في الدوري الإيطالي

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يوفنتوس يصعد لنهائي كأس إيطاليا رغم الهزيمة من لاتسيو


أحرز الإسباني باتريكيو جابارون هدف التقدم لصالح لاتسيو في الدقيقة 45، قبل أن يضيف الأوروجوياني ماتياس فيتشينو الهدف الثاني للفريق العاصمي، في الدقيقة 89. 
 

ترتيب لاتسيو وإمبولي في الدوري الإيطالي:

رفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما يتجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين في دائرة الهبوط.
 

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تشكيل لاتسيو المتوقع أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا

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