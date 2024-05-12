لاتسيو يهزم إمبولي في الدوري الإيطالي

أنتصر لاتسيو على ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.



أحرز الإسباني باتريكيو جابارون هدف التقدم لصالح لاتسيو في الدقيقة 45، قبل أن يضيف الأوروجوياني ماتياس فيتشينو الهدف الثاني للفريق العاصمي، في الدقيقة 89.



ترتيب لاتسيو وإمبولي في الدوري الإيطالي:

رفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما يتجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين في دائرة الهبوط.

