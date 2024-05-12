إعطاء 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

في إطار مبادرة "حياة كريمة" ..

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة انه تم،إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

مرض الحمى القلاعية

حيث أوضح "صابر" أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و233 ألف و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري.

وتحصين حوالي 2 مليون و895 ألف و467 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري أيضا.