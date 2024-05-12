الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار مبادرة "حياة كريمة" ..

إعطاء 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

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محافظ القليوبية يشيد بحصاد قمح كلية الزراعة ببنها

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أكد د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة انه تم،إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

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طرق حجز أضاحي عيد الأضحى 2024 من وزارة الزراعة

مرض الحمى القلاعية 

حيث أوضح "صابر" أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و233 ألف و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري.

وتحصين حوالي 2 مليون و895 ألف و467 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري أيضا.

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الجريدة الورقية