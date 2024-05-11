محافظ القليوبية يشيد بحصاد قمح كلية الزراعة ببنها

أشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التى تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدًا على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح .

موضحا أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن قد بلغ 70438 طن و445 كيلو، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين.

وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى زراعة 60 فدانا من محصول القمح هذا العام وذلك من خلال الإعتماد علي تقاوي منتخبة وراثياً ومحسنة تقنياً وعلمياً من أجل محصول وفير ملائم للمناخ المصري.