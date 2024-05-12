المشدد 6 سنوات للمتهمين بترويج الحشيش فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بـ ترويج المواد المخدرة في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات،و تغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتجارة المواد المخدرة، حيث تم العثور بحوزتهم على 8 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء في حوزتهم.

ومن جهة أخرى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة فى مجال التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهوبرفقته (آخر مقيم بمحافظة الفيوم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتهما(415 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من(أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة).

بإستهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزته (210 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية)

وبمواجهتهم إعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.