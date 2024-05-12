النائب طارق عبد العزيز: الشباب وقود المستقبل

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، ولفت عبد العزيز ان الشباب وقود المستقبل ونحتاج الي مزيد من الاهتمام لتحقيق استراتيجه الرئيس السيسي في الجمهوريه الجديده، مطالباً بايضاح السلبيات والايجابيات من تحول مراكز الشباب الي مراكز التنميه الشببيه كطبقا لما قررة قانون الرياضه لسنه 2017 وكذلك تعديلاته في عام 2020 وتم تحويل 35 مركز شباب منها فهل حققت الاهداف منها من عدمة.

وانتقد عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى .... التقاعس في مسائلة التحويل بانه لم اري طفرة وكاننا عملنا عملية توريث لحد لسه مماتش.

واكد عبد العزيز ان مركز شباب المنصورة واستاد المنصورة تم تحويلة الي مركز تنمية شبابيه وبه حوالي 40 الف عضويه ، ماذا تحقق ولا شي .. ومن هنا لابد من المشاركة والمزج بين مراكز التنميه الشبابيه ومراكز الشباب حتي وان كانت بالتناوب لتحقيق الاستفادة الكامله واخراج شباب قادرين علي قيادة المستقبل.

وسرد عبد العزيز مثال مراكز صحة الاسرة لم تلغي الوحدات الصحيه وانما عملوا جنب الي جنب ، موضحا بان توقف مراكز الشباب عن عملها وتحويلها الي مراكز تنمية محليه يحتاج تالي نظره.