الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح النائب عبد الخالق عياد

وقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد علي روح الفقيد النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي وافتة المنية الاسبوع الماضي وقام اعضاء المجلس بقراءة فاتحة الكتاب ترحما علي روحه الذب وافتة المنيه الاسبوع الماضي .

و نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الفقيد النائب عبدالخالق عياد قائلا بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم/ عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء.

فقد عمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

كما انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيـئــة والـقــوى العامـلــة حتى وفاته رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.