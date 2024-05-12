وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي

اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ، بان هذة المرحلة ، هي العصر الذهبي للشباب ، ولابد من بيان خطط وزارة الشباب والرياضه ، حول جهودها في مجال الاستثمار الرياضي ، خاصة بعد ان أصبحت الرياضه ليست مجرد نشاط ترفيهي وانما اساس من اسس بناء الانسان النفسي والبدني ، ودول العالم الان تتجه نحو الاستثمار الرياضي والاستثمار في المنشات الرياضيه واعتباره نشاط اقتصادي يحقق ارباح وهو توجه استراتيجي هام للدولة المصريه .

وتسأل ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى .... ماهي الامكانيات الادرايه والتشريعية والامكانيات التكنولوجية في ظل رؤية مصر 2030 لتحقيق افضل النتائج وتحقيق اكبر الاستثمار الحقيقي والجاد والمستهدف .

وطالب ابوشقة باستيضاح من الحكومه والشباب والرياضه عن ماهو الفرق بين مراكز التنميه الشبايبه والمراكز والهيئات الشبابيه ، موكدا بان موضوع المناقشة اليوم يتصل ويرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل المادة 82 من الدستور والتي توكد علي ان تكفل الدولة رعاية الشياب والنشء وتعمل علي اتشاف مواهبهم ورعايتهم وتمكينهم من الحياة العامه

ولفت ابوشقة بان موضوع المناقشة ياتي تفعيلا لاستراتيجية الرئيس في توفير تفعيل الرعايه الكامله للشباب ، ونستيطع ان نقول ان جهود وزارة الشباب والرياضه ملحوظه وملموسه في هذا الشان خاصة بعد ان صدر 218 لسنه 2019 وكذلك القانون رقم 7 لسنه 2020 الخاص بمراكز التنميه الشبابيه ، وعرف وحدد اهداف تهدف الي تقديم مجموعه من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف ممارسة انشطتهم الرياضيه والفنيه .

واشاد ابوشقه بجهود الدولة في الاهتمام بالشباب في هذه المجال تم التعاون بين وزارة الاتصالات من خلالا تفعيل دور مراكز التنميه الرقميه بمراكز التنميه الشبابيه ، عن طريق نشر الوعي في المجال التكنولوجي في هذه المجال .