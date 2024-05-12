وزيرة خارجية سلوفينيا: نقدر دور مصر في التعامل مع الأزمة والكارثة الإنسانية بغزة

أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، عن تقدير بلادها لدور مصر في التعامل مع الأزمة والكارثة الإنسانية في غزة.

وقالت الوزيرة - في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد مع وزير الخارجية سامح شكري - "لقد قمت بزيارة الهلال الأحمر المصري في العريش أمس ، وتوجهت إلى معبر رفح الحدودي ، وقد كان من الصادم أن نرى المعبر الحدودي مغلقا لليوم الخامس على التوالي".. مضيفة "أنكم تقومون بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة".

وأكدت أن الجوع والمجاعة باعتبارهما وسيلة للحرب هما أمران غير مقبولين ، مشددة على ضرورة أن تسمح إسرائيل بفتح الطرق الإنسانية لضمان وصول الطعام والأدوية وجميع ضروريات الحياة إلى المواطنين في غزة حيث أن استخدام المجاعة و التجويع كسلاح في الحرب هو أمر مخزى.

وأشارت وزيرة خارجية سلوفينيا إلى دعم بلادها للدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية .. داعية جميع الأطراف لدعم الأونروا في عملياتها المستمرة واحترام حياديتها ودورها الإنساني.

وأوضحت أنه منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي قامت بلادها بزيادة تمويل المساعدات الإنسانية الخاصة بغزة بحوالي 2 مليون يورو تم توزيعها على الأونروا وبرنامج الغذاء والصليب الأحمر .. مشيرة إلى أنه في هذا العام تم تخصيص نصف مليون يورو للأونروا كما أن هناك شحنتين للمساعدات توجهت إلى غزة في فبراير من هذا العام.