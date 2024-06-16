7 خطوات.. لحماية الحسابات البنكية من السرقة والاختراق

أطلقت العديد من البنوك المصرية ، عبر منصاتها المختلفة ، العديد من النصائح لعملائها ، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك ، حفاظًا على سرية وأمان الحسابات البنكية وكذا حمايتهم من جرائم النصب الإلكترونية التي يلجأ البعض إليها من خلال الرسائل أو قنوات التواصل عبر الشبكة العنكبوتية.



جائت أهم التحذيرات والنصائح من البنوك لعملائها :

تحديث تطبيق الموبايل البنكي: يجب تحديث التطبيق عبر متجري "Google Play" أو "App Store" فقط، وتجنب تحميل أو تحديث التطبيق من أي مصدر آخر.

الانتباه للمكالمات الاحتيالية يجب الحذر من المكالمات التي يطلب فيها المتصل البيانات الشخصية أو بيانات الحساب البنكي، مدعيًا أنه من البنك. البنوك لا تطلب بيانات الحساب عبر الهاتف، وتحديث البيانات يتم فقط في فروع البنوك.

تجنب شبكات الـWIFI العامة يجب تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة في الأماكن المختلفة، والاعتماد فقط على الشبكات الموثوق بها.

عدم فتح الروابط المجهولة: تجنب فتح أي رابط في رسائل مجهولة مثل: "مبروك كسبت جائزة من البنك".

عدم مشاركة رمز CVV: يجب عدم مشاركة رمز التحقق CVV المكون من ثلاثة أرقام على ظهر البطاقة البنكية مع أي شخص.

عدم مشاركة الرقم السري المتغير (OTP): يجب عدم مشاركة الرقم السري المتغير الذي يصل في رسالة نصية مع أي شخص، لأنه رقم سري للغاية.

عدم مشاركة الأرقام السرية للبطاقة البنكية: يجب عدم مشاركة الأرقام السرية الخاصة بالبطاقة البنكية مع أي شخص تحت أي ظرف.

وفى وقت سابق قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2024

أكد البنك المركزي المصري في نشرة صادرة عنه قليل، إنه من المقرر منح العامين بالجهاز المصرفي إجازة تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو الجاري حتى الخميس 20 من نفس الشهر.

وسيتم العودة للعمل يوم الأحد التالي له الموافق 23 من يونيو الجاري.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العمل بالبنوك سيتم تعطيله اعتبارا من مساء الخميس المقبل، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه العاملون في الجهاز المصرفي من إجازات بمناسبة العيد تصل لـ9 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

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