مراجعة أعمال رصف مدخل أبوتشت شمال قنا للتأكد من المواصفات

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة.

وأوصي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وعقد المحافظ، اليوم، إجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة ، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت.

محافظ قنا

والوقوف على المعوقات وسبل تذليلها، وذلك استجابة لشكوى المواطنين أثناء جولته الثلاثاء الماضى بأبوتشت.

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل .

والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية .

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رصف مدخل أبوتشت

وقال المحافظ، إن الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول 1,300 متر حارتان بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه.

وشدد علي أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

ونوه المحافظ أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتاً إلي أن متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة.

وتابع المحافظ، فى وقت سابق، فى جولة ميدانية، أعمال إعادة رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة أبوتشت وطريق الرزقة، بشمال قنا، للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة.

وأصدر المحافظ، تكليفات بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات «الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى _ الغاز _ الاتصالات »، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع.

موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.