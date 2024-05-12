النائب ياسر الهضيبي: تطبيق السلام العادل والشامل السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط

دعا الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الدول الأعضاء بمجلس الأمن للانتصار إلي القانون الدولي والقيم الإنسانية بالموافقة عضوية فلسطين بالأمم المتحدة بعضوية كاملة، مشيرا أنه لا سبيل نحو استقرار منطقة الشرق الأوسط إلا بتطبيق السلام العادل والشامل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "الهضيبي"، إن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، علي عضوية فلسطين بموافقة 143دولة ، رغم أنه غير مُلزم، إلا أنه يعكس حجم التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، مطالبا الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة باحترام إرادة المجتمع الدولي والتوقف عن عرقلة أي قرار بهذا الشأن، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة استخدمت مؤخرا حق النقض "الفيتو"، من أجل منع صدور قرار بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة حفاظا علي مصالح إسرائيل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح فلسطين التي تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب"، بعض الحقوق والامتيازات الإضافية، منوها عن أن منح العضوية الكاملة، يتطلب قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن، لذلك لابد للمجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم علي الولايات المتحدة لعدم تكرار موقفها السابق، مؤكدا أن نزيف الدم الفلسطيني الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر وحتي الأن يجب ألا يضيع هباءا وأن يتوج بإعلان فلسطين دولة مستقلة.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن إسرائيل تعمل بإصرار علي إبادة الشعب الفلسطيني من أجل تصفية القضية، والقضاء علي حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مطالبا دول العالم الفاعلة بالتصدي للجرائم التي تقوم بها إسرائيل، واستمرار عزلها دوليا، ووقف إمدادها بالسلاح الذي تستخدمه في الفتك بالمدنيين العزل في قطاع غزة.