ضامن ذراع تحصيل جديد لـ "كونتكت"

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في صناعة الدفع الإلكتروني، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" (Contact Pay)، الرائدة في مجال حلول الدفع وإحدى شركات مجموعة كونتكت الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.

كما تهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين خبرات كلتا الشركتين الواسعة لتقديم منظومة دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُبسّط تجربتهم بشكل ملحوظ.

بموجب بنود الاتفاقية، ستعمل "ضامن" كذراع تحصيل جديد لـ "كونتكت" على الأرض، مما سيُتيح لها تعزيز تواجدها الجغرافي ووصولها إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير في مختلف أنحاء الجمهورية. ستستفيد "كونتكت" من شبكة "ضامن" الواسعة التي تضم أكثر من 100 ألف نقطة بيع وأكشاك دفع موزعة جغرافياً في جميع أنحاء مصر، وهو ما يُعدّ إضافة قوية لمحفظة قنوات التحصيل التي تقدمها "كونتكت" لعملائها.

صرح أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني"، قائلاً: "إنّ توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ضامن"، يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا. نحن على يقين بأنّ هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع التي نقدمها لعملائنا، وتبسّط عملية تحصيل المدفوعات عليهم، وتمنحهم خيارات دفع أكثر تنوعاً. نؤمن بأنّ هذه الخطوة ستصب في مصلحة عملائنا وستعزز مكانة "كونتكت" كرائدة في مجال توفير حلول الدفع المبتكرة."

من جانبه، أعرب سامح الملاّح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، عن حماسه بهذه الشراكة، حيث صرح: "يسعدنا للغاية إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع "كونتكت"، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني بمصر. ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من تاريخ "كونتكت" العريق وخبرتها الواسعة في هذا المجال، وهو ما سيساعدنا على توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء. نحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وستساهم في دفع عجلة الشمول المالي الذي نسعى إليه جميعاً."

كما أضاف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، تعليقاً على الاتفاقية: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ضامن" خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بتجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. نحن على ثقة بأنّ تعاوننا مع "ضامن" سيعزز ريادتنا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وسيعود بالنفع على السوق المصرية برمتها من خلال تعزيز مشهد التكنولوجيا المالية."