الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تطلق قمراً اصطناعيا جديدا لرصد البيئة الفضائية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت الصين، اليوم الأحد، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-4 سي" لتضع قمراً اصطناعياً في الفضاء.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:43 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي "شييان-23" إلى مدار محدد مسبقاً، وسيُستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، وتعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونج مارش".

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