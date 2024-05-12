الصين تطلق قمراً اصطناعيا جديدا لرصد البيئة الفضائية

أطلقت الصين، اليوم الأحد، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-4 سي" لتضع قمراً اصطناعياً في الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:43 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي "شييان-23" إلى مدار محدد مسبقاً، وسيُستخدم القمر الاصطناعي بشكل أساسي لرصد البيئة الفضائية، وتعد هذه المهمة رقم 522 للصواريخ الحاملة من سلسلة "لونج مارش".