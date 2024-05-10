تحرش عسكري تجاري جديد بين الصين وأمريكا

أعلن الجيش الصيني اليوم الجمعة إبعاده مدمرة أميركية دخلت المياه الإقليمية لجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد ساعات من إضافة واشنطن كيانات صينية إلى لائحتها السوداء التجارية.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني في بيان اليوم الجمعة إن الجيش راقب من كثب و"أبعد" المدمرة الأميركية "هالسي" التي دخلت المياه الإقليمية لجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي في العاشر من مايو الجاري.

ولم يرد الأسطول السابع للبحرية الأميركية بعد على طلب للتعليق، وفقاً لوكالة "رويترز".

بدورها، أضافت الولايات المتحدة أمس الخميس 37 كياناً صينياً إلى لائحتها السوداء التجارية بينها شركات مرتبطة بمنطاد صيني يشتبه في أنه لأغراض التجسس حلق فوق الأراضي الأميركية مطلع عام 2023، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها تستهدف أيضاً من يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا.

وأشارت في بيان إلى أن "هذه النشاطات لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي".

ولا يمكن للشركات المضافة إلى "لائحة الكيانات" الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية من دون إذن حكومي.

محاولة اختطاف سفينة شرقي عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقريرًا عن محاولة اختطاف فاشلة لسفينة على بعد 195 ميلا بحريا إلى الشرق من عدن في اليمن.

وذكر ربان السفينة أن زورقًَا صغيرًا اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.

وذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة، لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا، مما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير وأنها متجهة إلى الميناء التالي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات انطلاقا من اليمن بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية إن قراصنة في المنطقة ربما شجعهم الوضع الأمني، أو أنهم يستغلون الفوضى الناجمة عن هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على مسارات الشحن.