تراجع مبيعات السيارات في الصين 5.8% على أساس سنوي

أظهرت بيانات خلال تعاملات يوم الجمعة تراجع مبيعات السيارات في الصين بما يصل الى نحو 5.8% على أساس سنوي في أبريل بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي.

مبيعات السيارات في الصين

وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ عند نحو 1.55 مليون وحدة في أبريل ، بانخفاض بلغ نسبته نحو 9.6% عن مبيعات مارس.

وكانت مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بما يصل نسبته نحو 5.7% على أساس سنوي في مارس كما قفزت بما يصل نسبته نحو 53% على أساس شهري ، بحسب الاسواق العربية.

ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث

أسعار المستهلكين في الصين

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها الصين خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات فى الصين، اليوم السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أبريل على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس، فيما توقع استطلاع زيادة 0.2%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي فى الصين ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة بنسبة 0.7% في أبريل مقارنة مع 0.6% في مارس .

ونزل مؤشر أسعار المنتجين بواقع 2.5% في أبريل على أساس سنوي بعد تراجعه بنحو 2.8% في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5% في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه من دون المزيد من دعم السياسات.